В Мордовии рыбный фермер обвиняется в хищении более двух миллионов рублей бюджетных средств

56-летний житель Саранска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его махинацию с государственной субсидией выявили сотрудники УЭБиПК МВД по РМ.

Как сообщает полицейское ведомство, мужчина пытался провернуть фиктивную реализацию проекта по созданию фермы по разведению клариевого сома. В марте 2022 он предложил своему знакомому оформить на себя ИП для получения гранта от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ на создание такой фермы в Кочкуровском районе. И при этом пояснил, что сам подать заявку не может, поскольку ранее уже получил аналогичную субсидию.

Организатор мошеннической операции заверил, что все документы он подготовит сам. От новоявленного предпринимателя потребуется лишь согласие и подписи. Кроме того, он пообещал трудоустроить его в качестве рыбоведа и платить ему заработную плату.

После полученного согласия все было сделано в лучшем виде. В Минсельхоз РМ от имени нового рыбного фермера поступила соответствующая заявка, которая была одобрена. Позже на счет индивидуального предпринимателя была зачислена сумма около 3 миллионов рублей, из которых на приобретение оборудования и стройматериалов для фермы было потрачено менее 700 тысяч.

Спустя время в Минсельхоз РМ поступили отчетные документы с ложными данными о целевом расходовании всей полученной субсидии. В министерстве в бумагах не усомнились.

В результате обвиняемый получил возможность распоряжаться остальными денежными средствами из субсидии в сумме более 2 миллионов рублей, которые были потрачены на личные нужды.

Вину в содеянном фигурант дела признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.