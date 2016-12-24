Житель Мордовии из-за повторного вождения в нетрезвом состоянии лишился премиального внедорожника

В Зубово-Полянском районе республики 45-летний местный житель выслушал приговор суда по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

По информации МВД по РМ, 5 июля этого года мужчина за рулем автомобиля «LEXUS LX 570» во время движения по дороге в райцентре Зубова Поляна был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Учитывая внешние признаки алкогольного опьянения, сотрудники полиции предложили автомобилисту пройти медицинское освидетельствование. Но он отказался, что по закону расценивается как не выполнение законного требования должностного лица. Водитель был отстранен от управления транспортным средством.

При этом, в 2023 году мужчина уже отвечал по административной статье за нетрезвое вождение – он тогда также отказался пройти медицинское освидетельствование, за что получил штраф в 30 тысяч рублей и лишился прав на полтора года.

По новому приговору суда житель Зубово-Полянского района проведет 200 часов на обязательных работах с лишением водительских на 1 год 6 месяцев. Внедорожник суд конфисковал в пользу государства.