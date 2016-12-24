В Луховке инспекторы ДПС остановили иномарку с нетрезвой авто-леди и тремя несовершеннолетними детьми

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В Госавтоинспекции МВД по РМ озвучили результаты проведенного в Саранске оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный город». Как отмечается, в ходе операции было пресечено около 40 нарушений ПДД, в двух случаях водители находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Так, 20 сентября в поселке Луховка инспекторами ДПС была остановлена автомашина «Мазда 6» под управлением 39-летней женщины. В салоне иномарки также находились трое несовершеннолетних детей, но как показала проверка не алкотестере, это не помешало даме сесть за руль в нетрезвом виде.
В отношении автомобилистки был составлен административный материал за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ее транспортное средство поместили на специализированную стоянку.
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