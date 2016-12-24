Артём Здунов и представители делегации Мордовии в Китае побывали на производстве преформ для вытяжки оптоволокна

Второй день пребывания делегации Мордовии в Китае начался с осмотра производства преформ для вытяжки оптоволокна. Эта тема для Мордовии очень актуальна – по поручению Президента России республика реализует проект по созданию первого в стране производства оптического волокна полного цикла. Создание второй очереди завода ОВС - стратегически важный проект, обеспечивающий технологический суверенитет и безопасность страны.

В Китае несколько аналогичных предприятий и 26 сентября представители бизнес-миссии Мордовии по главе с Артёмом Здуновым побывали на одном из них. Делегация осмотрела организацию производства, технологические процессы и оборудование. Также состоялось обсуждение вариантов сотрудничества.

Во встрече с руководством предприятия также участвовал секретарь местного отделения горкома Компартии Китая. Он поделился опытом – как предприятие реализует социальные проекты на уровне муниципалитета, помогает с благоустройством и содержанием территории.

«Очень правильное взаимодействие, считаю, возьмем опыт на вооружение», - отметил Глава Мордовии.