Пять причин прийти в спорт: встреча с Ольгой Каниськиной дала старт новому проекту Знание.Спорт в Саранске

Стартовал новый просветительский проект Российского общества «Знание», направленный на популяризацию спортивных достижений России - Знание.Спорт. Он призван повысить уровень знаний россиян о спортивных победах нашей страны и вдохновить молодых ребят на покорение спортивных вершин. В Саранске проект стартовал с мотивационной встречи с чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой, директором спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Ольгой Каниськиной.

Лекция открыла большую серию встреч: почти за 2 месяца в рамках проекта состоится 450 лекций, которые соберут более 20 тысяч слушателей. Во время общения с аудиторией Ольга Каниськина отметила, что благодаря государственной политике на всех этапах образовательного процесса внедрены уроки физической культуры. Это помогает детям приобщиться к спорту.

«Когда я пришла в большой спорт, поняла, что величайшая победа - победа над самим собой. Нужно уметь замечать даже маленькие достижения. Ведь из маленьких побед складывается одна большая, не только в спорте, но и в жизни. Есть пять причин, по которым люди приходят в спорт: получить хорошую фигуру, новые знакомства, заряд энергии, поднять иммунитет и снять стресс. Я пришла в спорт, чтобы получить заряд энергии и интересно проводить время, ведь мы ездили на соревнования по всей республике. Со временем пришло осознание того, что нужна самодисциплина, но если нет мотивации, она не поможет. В моей жизни было два мощных мотиватора - мои тренеры, которые привели любовь к спорту и довели до Олимпийских побед», - уточнила Ольга Каниськина.

У проекта Знание.Спорт есть еще один интересный формат - просветительские графические новеллы. Сборник новелл готовится к выходу в ноябре этого года. Помимо печатной версии читателем будет доступен и электронный формат. Автором текстов выступает писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой.

«Общество «Знание» выпустит сборник из 22 графических новелл о героях спорта. В основе каждой из них - реальная история из жизни выдающегося спортсмена, их путь преодоления трудностей на пути к высоким достижениям. Мы не первый раз обращаемся к этому жанру: «Знание» уже выпускало комиксы о героях специальной военной операции. Считаю, что новый сборник вдохновит подрастающие поколения и поддержит уже состоявшихся чемпионов», — отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.



25 сентября помимо выступления в Саранске встречи прошли еще в 5 регионах страны. В Москве выступил олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира, двукратный победитель Мировой лиги, Сенатор Российской Федерации Тарас Хтей, в Калининграде - Заместитель Председателя Правительства Калининградской области - министр спорта Калининградской области, 5-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Наталья Ищенко, в Туле - депутат Тульской областной Думы, олимпийская чемпионка по велоспорту, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира и заслуженный мастер спорта России Ольга Слюсарева, в Екатеринбурге - двукратный чемпион мира по каратэ киокусинкай, 3-кратный чемпион России, обладатель пояса чемпиона WFKO, победитель «Битвы чемпионов 10» РСБИ, Заслуженный мастер спорта Российской Федерации по карате киокусинкай Евгений Мамро, а в Ижевске - 3-кратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр, председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по физической культуре, спорту и молодёжной политике, заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики Иван Черезов

Напомним, что проект Знание.Спорт - не первый пример продуктивного сотрудничества просветительской организации и Министерства спорта РФ. В прошлом году «Знание» и ведомство открыли на Выставке «Россия» на ВДНХ «Аллею славы» российских спортсменов. На экспозиции было представлено почти 600 подлинных медалей. За время работы «Аллею славы» посетили свыше 4 миллионов человек.