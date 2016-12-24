Автомобилистка из Ардатова дважды за лето отказалась от медосвидетельствования и лишилась иномарки

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В Ардатовском районе 38-летняя женщина за короткий промежуток времени успела дважды отметиться в нарушениях ПДД и стала фигуранткой уголовного дела по статье о нетрезвом вождении.
По информации МВД по РМ, вечером 13 июля дама за рулем личного автомобиля «Киа Рио» во время движения по улице Пожарского в Ардатове была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции. Учитывая внешние признаки алкогольного опьянения, сотрудники полиции предложили женщине пройти медицинское освидетельствование. Но она отказалась и тем самым, не выполнила законное требование должностного лица.
Автовладелица была отстранена от управления транспортным средством и направлена в медицинское учреждение, где вновь отказалась от медицинского освидетельствования.
При этом, в июне этого года жительница Ардатова уже была признана виновной в совершении административного правонарушения за такой же отказ пройти медицинское освидетельствование, за что ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Вину она признала полностью. По приговору суда обвиняемая была осуждена к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Ее автомобиль подлежит конфискации в собственность государства.
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