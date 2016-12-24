Малому и среднему бизнесу Мордовии рассказали о продвижении товаров на маркетплейсе

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для субъектов МСП состоялся обучающий семинар по продвижению товаров на популярном маркетплейсе.
Бесплатный вебинар провел редактор популярной в России платформы блогов для обмена опытом между покупателями и продавцами, журналист, автор книги про моду и стиль Наталья Поротикова.
Спикер рассказала о формате контента, обсудила с участниками важность стратегии и анализа целевой аудитории, привела примеры успешных публикаций, познакомила с функционалом платформы блогов, показала на практике, как использовать все его возможности.
Трансляцию можно посмотреть по ссылке: https://clck.ru/3DVWVX.
Подробнее узнать о мерах государственной поддержки можно по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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