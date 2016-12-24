В Мордовии волонтеры и сторонники «Единой России» передали в приют для животных более 500 кг кормов

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Очередной этап благотворительной акции в поддержку бездомных животных проводится в Мордовии с 19 по 29 сентября. В сборе кормов, медицинских препаратов и средств по уходу за животными принимают участие волонтеры, индивидуальные предприниматели, представители депутатского корпуса, сторонники партии «Единая Россия».
Постоянными партнерами акции являются газовики Мордовии. В этот раз они доставили более сотни килограммов корма.
- Мы не смогли остаться в стороне от этой благотворительной акции, поэтому весь наш коллектив принял активное участие в сборе, - сказал генеральный директор «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.
Поддержал благотворительную инициативу и коллектив Мордовской энергосбытовой компании, сотрудники которой доставили корм и принадлежности для животных.
Отметим, что начиная с 2019 года за все время проведения акции «Лучший Друг» в республике было собрано более трех тонн кормов для животных.
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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
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