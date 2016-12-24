Жители Мордовии могут побороться за призовой фонд в 15 млн рублей в конкурсе «ТопБЛОГ»

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» продлевает регистрацию на конкурс «Спецноминации 2.0». 20 жителей Мордовии уже подали заявки на участие, и сейчас по решению организаторов есть еще неделя, чтобы присоединиться к проекту и побороться за призовой фонд в 15 млн рублей.

Также среди призов проекта – продюсирование блогов до миллиона рублей и подписание резидентских контрактов, участие в съемках шоу на федеральных телеканалах и в сериалах, онлайн-курсы и стажировки в сфере медиа, встречи с руководством крупнейших компаний страны и обширные карьерные возможности. Участником конкурса может стать любой житель республики без возрастных ограничений. Регистрация проходит на сайте ТопБЛОГ.РФ до 1 октября включительно.

Участниками конкурса «Спецноминации 2.0» могут стать авторы/соавторы блога в социальных сетях, разрешенных на территории Российской Федерации: ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, YouTube, Telegram, YAPPY, Rutube, TenChat. В основном конкурсе можно участвовать с блогом от 500 подписчиков, а попробовать свои силы в решении кейса, изучить образовательные модули по выбранному направлению и получить шанс выиграть подарочный бокс блогера от проекта «ТопБЛОГ» можно с блогом до 500 подписчиков.