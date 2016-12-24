Жителей Мордовии приглашают принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «По праву памяти»

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» объявляет Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти». Цель конкурса - оказание поддержки участникам специальной военной операции в адаптации к гражданской жизни через творчество, сохранение семейной и исторической памяти.

Любой желающий может подать заявку на участие в проекте, рассказать о подвигах участников СВО в своем творчестве. Это могут быть песни собственного сочинения, стихи, рисунки и плакаты, эссе и видеоролики.

По итогам конкурса в Москву будут приглашены лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа, которые выступят на одной сцене со звездами российского театра, кино и эстрады.

Также пройдет онлайн-показ итогового концерта, откроется выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО», будет создано фотопанно из фотографий семей участников СВО.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.