В график движения пригородных поездов по Пензенской области и Мордовии внесли изменения

Как сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания, по причине капремонта на перегоне Канаевка – Асеевская вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Пензенской области и Мордовии.



29 сентября и 6 октября 2024 года:

- пригородный поезд № 7231/7230 Саранск – Пенза-1 – Кузнецк отправится со станции Пенза-1 на 2 ч. 01 мин. раньше действующего расписания. Поезд проследует до станции Кузнецк, на участке Саранск – Пенза-1 отменяется: № 7230 Пенза-1 (отпр. 09.05) – Кузнецк (приб. 11.15)

- пригородный поезд № 7247/7246 Кузнецк – Пенза-1 – Саранск отправится со станции Кузнецк на 1 ч. 42 мин. позже действующего расписания. Поезд проследует до станции Пенза-1, на участке Пенза-1 – Саранск отменяется: № 7247 Кузнецк (отпр.16.52) – Пенза-1 (приб.18.52).



30 сентября, 1, 2, 7, 8 октября 2024 года:

- пригородный поезд № 7230 Пенза-1 – Кузнецк отправится со станции Пенза-1 на 2 ч. 01 мин. раньше действующего расписания: № 7230 Пенза-1 (отпр. 09.05) – Кузнецк (приб. 11.15); - пригородный поезд № 7247 Кузнецк – Пенза-1 отправится со станции Кузнецк на 1 ч. 42 мин. позже действующего расписания: № 7247 Кузнецк (отпр. 16.52) – Пенза-1 (приб. 18.52).



29, 30 сентября, 1, 2, 6, 7, 8 октября 2024 года:

- пригородный поезд № 7234 Пенза-1 (отпр. 09.05) – Кузнецк (приб. 11.20) выводится из графика движения; - пригородный поезд № 7235 Кузнецк (отпр. 16.52) – Пенза-1 (приб. 18.52) выводится из графика движения

- пригородный поезд № 7239/7232 Саранск – Пенза-1 – Кузнецк проследует до станции Пенза-1, на участке Пенза-1 – Кузнецк отменяется: № 7239 Саранск (отпр. 16.07) – Пенза-1 (приб. 18.48).



30 сентября, 1, 2, 3, 7, 8, 9 октября 2024 года:

- пригородный поезд № 7233/7238 Кузнецк – Пенза-1 – Саранск проследует до станции Саранск, на участке Кузнецк – Пенза-1 отменяется: № 7238 Пенза-1 (отпр. 08.34) – Саранск (приб. 11.21).