На федеральных автодорогах в Мордовии на 60% снизилась смертность в результате ДТП

«Мы этой темой живем!»
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Такие данные приводит ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. По информации федерального казенного учреждения, за восемь месяцев этого года на федеральных трассах в республике зафиксировано снижение всех показателей аварийности.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 23,3% - с 43 до 33, погибших 60% - с 25 до 10, пострадавших на 40,9 % - с 71 до 41.
Основные причины ДТП на федеральных дорогах: выезд на встречную полосу движения, несоблюдение скоростного режима и дистанции, нарушение порядка проезда перекрестков, опасные маневры, а также нахождение пешеходов на проезжей части вне зоны пешеходных переходов.
Как отмечается, снижения аварийности удалось достичь, в том числе, благодаря улучшению состояния покрытия и инфраструктуры дорог в рамках плановых ремонтов и текущего содержания.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»