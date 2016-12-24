На федеральных автодорогах в Мордовии на 60% снизилась смертность в результате ДТП

Такие данные приводит ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. По информации федерального казенного учреждения, за восемь месяцев этого года на федеральных трассах в республике зафиксировано снижение всех показателей аварийности.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 23,3% - с 43 до 33, погибших 60% - с 25 до 10, пострадавших на 40,9 % - с 71 до 41.

Основные причины ДТП на федеральных дорогах: выезд на встречную полосу движения, несоблюдение скоростного режима и дистанции, нарушение порядка проезда перекрестков, опасные маневры, а также нахождение пешеходов на проезжей части вне зоны пешеходных переходов.

Как отмечается, снижения аварийности удалось достичь, в том числе, благодаря улучшению состояния покрытия и инфраструктуры дорог в рамках плановых ремонтов и текущего содержания.