В Мордовии приведут в порядок памятники воинам и событиям Великой Отечественной войны

21 сентября на еженедельном оперативном совещании с Правительством и руководителями районов Глава Мордовии Артём Здунов поднял вопрос подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы и состояния памятников в муниципалитетах республики. «Мы должны сохранить памятники воинам и событиям Великой Отечественной войны и передать их потомкам», - сказал Артём Здунов.

Муниципалитетам поручено взять вопрос на особый контроль. Все памятники должны находиться в нормативном состоянии. В том числе в тех населенных пунктах, где уже никто не проживает.

Как доложила министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина, всего в республике 580 памятников воинам и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них 437 являются объектами культурного наследия. 494 памятника находятся в собственности муниципальных образований, остальные – на стадии оформления.

Светлана Баулина отметила: теперь в отношении памятников, признанных объектами культурного наследия, действует упрощенный порядок проведения ремонтных работ. В частности, не требуется привлекать специализированную организацию, которая имеет соответствующую лицензию, не нужно делать проект и получать у Минкульта разрешение и допуск. Кроме того, ремонт можно проводить силами добровольцев с привлечением средств спонсоров. Это значительно упрощает работу.

Глава республики поставил задачу провести мониторинг всех памятников, включить их ремонт в план подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы. «Ремонтные работы должны быть завершены к 25 апреля», - подчеркнул Артём Здунов.