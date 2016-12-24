В Мордовии бывший инспектор ДПС предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

Как сообщает Следственный комитет по РМ, ведомством завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы из отдела полиции по Рузаевскому району. Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, в июле 2023 года жительница Рузаевки решила помочь своему несовершеннолетнему внуку, управлявшему транспортным средством, уйти от административной ответственности. Женщина перевела в качестве взятки 30 тысяч рублей. Инспектор ДПС совместно с коллегой убедились, что денежные средства поступили на банковский счет знакомому, и отпустили молодого человека без составления протокола.

В ходе следствия в целях обеспечения исполнения приговора был наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковском счете фигуранта.

В СК отмечают, что несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение им инкриминируемого деяния. Уголовное дело в отношении его соучастника выделено в отдельное производство.