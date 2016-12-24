Народный фронт, предприниматели Мордовии и военнослужащие обустроили в Лисичанске новую спортплощадку для детей

В городе Лисичанске Луганской Народной Республики на новой спортивной площадке состоялся первый матч по мини-футболу, который стал настоящим событием для местных жителей.

В мероприятии приняли участие представители мордовского клуба «Терентич Тим», сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин и юные спортсмены из Лисичанска. Комментатором матча выступил командир одного из подразделений российской армии. Болельщики, среди которых были местные жители, активно поддерживали команды.

Итог матча оказался символичным: победила дружба. Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин по окончанию матча вручил участникам необходимые в дальнейших играх подарки - футбольные, баскетбольные мячи и другой спортивный инвентарь.

«Стоит отметить, что до этого момента город на протяжении полутора лет оставался без каких-либо ресурсов. Дети не имели возможности посещать спортивные залы, и это стало серьезным препятствием для их развития. В ответ на эту ситуацию у военнослужащих российской армии, дислоцирующихся в Лисичанске, мордовских предпринимателей и Народного фронта возникла идея создать новую многофункциональную спортивную площадку», - рассказал Игорь Еремкин.

После общения с местными ребятами и видя их стремление к спорту, Народный фронт и «Терентич Тим» взяли на себя обязательства продолжить практики спортивных встреч и организации соревнований, предоставив детям возможность заниматься любимыми видами спорта и развивать свои таланты.