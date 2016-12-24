Мордовский «Зов Торамы» стал одним из победителей конкурса национальных туристических маршрутов России

В Москве на форуме-выставке «Отдых 2024» прошло награждение победителей конкурса национальных туристических маршрутов. Мордовский «Зов Торамы» был признан лучшим в номинации «Мастера вкуса», где эксперты оценивали гастрономическую составляющую.



Уникальный маршрут рассчитан на два или три дня и включает в себя посещение основных достопримечательностей республики. В его программу входят экскурсия в Центр национальной культуры с. Старая Теризморга, встреча фольклорным коллективом в ярких национальных костюмах, знакомство с бытом, традициями и обычаями мордовского народа в этнографическом музее и крестьянской усадьбе, мастер-классы от народных умельцев, обед в крестьянской избе с дегустацией блюд мордовской кухни и мастер-классом по приготовлению пачат-бургера и многое другое.



В прошлом году маршрут «Зов Торамы» при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» пополнили сеть фудтраков «ШумбраЧи», этно-терраса «Иненармунь», а также два этно-фудтрака под брендом «Голодный лис».