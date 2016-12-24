В Мордовии действует запрет на использование дронов и других беспилотных летательных аппаратов в личных целях

Репортер

За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность.

Также оперативным штабом Мордовии принято решение о запрете распространения на территории республики информации (в том числе, фото- и видеоматериалов) с мест совершения преступлений террористической направленности.

Если вы заметили подозрительных людей или оставленные без присмотра предметы -звоните по номерам телефонов:

- Единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112
- Дежурная часть МВД по РМ: 8 (8342) 47-77-71 или 102
- Центр управления в кризисных ситуациях: 8 (8342) 28-31-31 или 101
- Дежурная часть УФСБ России по РМ: 8 (8342) 28-28-28
- Оперативный дежурный Управления Росгвардии по РМ: 8 (8342) 47-85-30.

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