В Саранске пожилая женщина в погоне за мифической компенсацией лишилась более 400 тысяч рублей

В столице Мордовии полицейские приняли заявление о совершенном мошенничестве от 75-летней местной жительницы. Пожилая женщина наивно полагала, что сможет получить компенсацию за покупки лекарственных препаратов.

По информации МВД по РМ, в отделе полиции пенсионерка пояснила, что в газете ей попалась на глаза информация о выплате компенсации за приобретенные ранее биологически активные добавки. Заинтересовавшись, женщина позвонила по указанному в газете номеру.

На звонок ответил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что для получения компенсации женщина должна перевести на определенный банковский счета денежные средства. Дескать, это требуется для оплаты налога за полагающуюся выплату, после чего деньги ей вернутся - аж в двойном размере.

Переведя по указанным реквизитам 408 тысяч 100 рублей, пенсионерка стала ожидать поступления на карту денежных средств. Прошел месяц, но о компенсации было ни слуху, ни духу. Тогда женщина заподозрила неладное и обратилась за помощью в органы внутренних дел.

В МВД по РМ отмечают, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.