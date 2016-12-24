Глава Мордовии и Министр транспорта России обсудили развитие дорожно-транспортной инфраструктуры республики

В Москве 18 сентября состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра транспорта России Романа Старовойта. Обсуждалось развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Мордовии.

В текущем году предусмотрено завершение строительства участка автодороги с путепроводом по улице Пролетарской в Саранске. Также продолжается реализация важных для республики проектов: строительство участка дороги с путепроводом по улице Строительной в столице Мордовии, обхода Рузаевки и нового участка федеральной трассы М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе в обход населенных пунктов Умет, Аким-Сергеевка и Зубова Поляна протяженностью более 57 км.

Важный участок – дорога от темниковского села Старый Город до нижегородской деревни Вещерка, которая соединит две святыни - Санаксарский и Серафимо-Дивеевский монастыри.

Речь также шла о строительстве центрального путепровода в городе Ковылкино и капремонте путепровода в Рузаевке на улице Беднодемьяновской.

Обсуждались планы по реконструкции дороги Саранск-Рузаевка – важнейшей магистрали республиканского значения, которая соединяет столицу республики с крупным железнодорожным узлом.

Особое внимание было уделено обновлению парка общественного транспорта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» - до 2030 года в республике планируется заменить 209 автобусов и троллейбусов.

Артём Здунов поблагодарил Романа Старовойта и всю команду Минтранса России за поддержку и внимание к вопросам, актуальным для республики.