В Саранске прошло заседание Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере противодействия терроризму

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18 сентября в Саранске в Доме Республики состоялось заседание обновленного Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере противодействия терроризму в Мордовии при Антитеррористической комиссии РМ.
Открывая его, заместитель руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ – руководитель Пресс-службы Главы Мордовии Елена Башкирцева обозначила приоритеты в работе совета, одним из которых является наполнение информационного пространства актуальной информацией, контрпропагандистскими патриотическими материалами, формирующими у населения антитеррористическое мировоззрение и неприятие идеологии терроризма.
Для этого, как подчеркнула Елена Башкирцева, необходимо активизировать работу по созданию качественного контента и привлечение к этой деятельности молодых людей с творческим потенциалом.
В ходе заседания эксперты обсудили концепцию видероликов и фильмов антитеррористической направленности, которые предстоит изготовить с учетом оценки и апробации лидеров общественного мнения, прежде всего из числа молодежи.
По этому вопросу конструктивные предложения высказали эксперты от Министерства образования РМ и Госкомитета по делам молодежи, директор центра профилактики ГБУ РМ «НЦППМ – «Педагог 13.ру» Ольга Антусева, главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Республики Мордовия Ольга Зотова и руководитель благотворительного сообщества «Дорога добрых дел» Ирина Винокурова.
Доцент кафедры уголовного права и процесса Средне-Волжского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Саранске Людмила Потапова ознакомила с концепцией видеофильма, который запланировано создать в рамках грантового проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора».
После этого участники заседания провели экспертизу нескольких видеороликов, которые после внесения корректировок будут использоваться в работе по профилактике терроризма.
Также были обсуждены мероприятия по исполнению конкретных задач Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024-2028 годы, в том числе по привлечению к участию в подготовке антитеррористического контента авторитетных патриотически настроенных блогеров и общественных деятелей.
В ближайшее время все сформулированные экспертами задачи будут доведены до субъектов профилактики терроризма.
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