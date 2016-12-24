Мордовия стала первым регионом в России, где на предприятиях запущена профориентация с использованием VR/AR технологий

Этот инновационный проект реализуется Молодежной лигой среднего профессионального образования (МЛСПО) совместно с Сафари-Парк «Кречет» при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации и Правительства Республики Мордовия.

Сафари-Парк «Кречет» теперь не просто место для знакомства с дикой природой — здесь можно погрузиться в виртуальную реальность, сочетая образовательные и туристические программы. Посетители могут не только покормить животных с расстояния вытянутой руки, но и пройти интерактивные курсы по туристическим достопримечательностям России, профориентации, открыть для себя уникальные природные заповедники и познакомиться с миром живой природы через современные технологии.

Проект направлен на выполнение распоряжения Правительства России об утверждении Стратегии развития молодежной политики до 2030 года.

Внедрение VR/AR технологий в профориентацию на предприятиях открывает новые возможности для подготовки молодежи к современным профессиям, делая обучение более увлекательным. Этот формат привлекает молодежь, вдохновляя ее на новые профессиональные вызовы и укрепляя интерес к современным технологиям и инновациям, развитию экономики.

Проект в настоящее время запущен в Республике Мордовия в пилотном формате, однако уже ведется работа по его внедрению в других субъектах РФ и на предприятиях по всей стране.