Представители Мордовии поборются на Всероссийском конкурсе за звание лучших учителей родного языка и родной литературы

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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
В Казани в Поволжском университете физической культуры и спорта прошла Торжественная церемония открытия Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы - 2024».
Более 100 лучших педагогов со всей страны встретятся на заключительных испытаниях, где представят 36 языков народов России. От Мордовии в конкурсе участвуют победители республиканского этапа - учитель мокшанского языка Центра образования № 15 «Высота» Марина Миронова и воспитатель саранского детского сада № 14 Наталья Кучерова.
Каждый участник выступит перед жюри с презентацией своего профессионального опыта, проведет урок языка и внеурочное мероприятие, а также покажет эффективность педагогической методики.
Финалистов конкурса также ждет насыщенная культурная и просветительская программа - экскурсии по главным достопримечательностям Казани, спектакли в Татарском академическом театре и театре юного зрителя, мастер-классы от ведущих практиков в сфере языкового образования.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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