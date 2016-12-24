Представители Мордовии поборются на Всероссийском конкурсе за звание лучших учителей родного языка и родной литературы

В Казани в Поволжском университете физической культуры и спорта прошла Торжественная церемония открытия Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы - 2024».

Более 100 лучших педагогов со всей страны встретятся на заключительных испытаниях, где представят 36 языков народов России. От Мордовии в конкурсе участвуют победители республиканского этапа - учитель мокшанского языка Центра образования № 15 «Высота» Марина Миронова и воспитатель саранского детского сада № 14 Наталья Кучерова.



Каждый участник выступит перед жюри с презентацией своего профессионального опыта, проведет урок языка и внеурочное мероприятие, а также покажет эффективность педагогической методики.

Финалистов конкурса также ждет насыщенная культурная и просветительская программа - экскурсии по главным достопримечательностям Казани, спектакли в Татарском академическом театре и театре юного зрителя, мастер-классы от ведущих практиков в сфере языкового образования.