В МЧС по РМ фиксируют стремительный рост числа пожаров, связанных с палом сухой растительности

По данным ведомства, с начала сентября в Мордовии пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение травы 27 раз. Площадь сгоревшей территории составила более 10 гектаров.

До 22 сентября включительно будут действовать ограничения на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на территории земель лесного фонда республики.

В настоящее время действует запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима влечет за собой наложение штрафов:

- на граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей

- на должностных лиц - от 30 до 60 тыс. рублей

- на юридических лиц - от 400 до 800 тыс. рублей.