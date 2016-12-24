В МЧС по РМ фиксируют стремительный рост числа пожаров, связанных с палом сухой растительности

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По данным ведомства, с начала сентября в Мордовии пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение травы 27 раз. Площадь сгоревшей территории составила более 10 гектаров.
До 22 сентября включительно будут действовать ограничения на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на территории земель лесного фонда республики.
В настоящее время действует запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима влечет за собой наложение штрафов:
- на граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей
- на должностных лиц - от 30 до 60 тыс. рублей
- на юридических лиц - от 400 до 800 тыс. рублей.
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В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
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