Участников СВО и их семьи ждут на ярмарке вакансий в Кадровом центре Мордовии

Репортер

Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей пройдет 18 сентября в Кадровом центре Мордовии (Саранск, ул. Халтурина, 74, начало в 11:00). Специалисты Кадрового центра проконсультируют по вопросам трудоустройства, профессионального обучения и открытия собственного дела.

«Работа по поддержке, в том числе и в трудоустройстве, участников СВО и членов их семей является одним из приоритетных направлений службы занятости. Всего на мероприятии планируется участие 6 работодателей, в их числе и крупные предприятия», - рассказал заместитель директора Центра занятости населения республики Максим Садовников.

Следует отметить, что с начала года, благодаря ярмаркам вакансий, в Мордовии было трудоустроено 25 участников СВО и членов их семей.

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