Жители Мордовии могут предложить свои стихотворения для посвященного СВО сборника произведений

Ассоциация волонтеров специальной военной операции объявила отбор авторских стихотворений для создания поэтического сборника, посвященного СВО.

К участию в отборе могут присоединиться и жители Мордовии, которые хотят поделиться своими стихами, отражающими дух времени, и поддержать наших героев.

Отбор произведений будет осуществляться членами правления Ассоциации волонтеров СВО. Отобранные произведения объединят в сборник, издание которого планируется уже этой осенью. Все средства, полученные от продажи сборника, будут направлены на закупку гуманитарного груза для участников СВО.

Свои произведения можно направлять до 30 сентября по электронному адресу Ассоциации волонтеров СВО: volsvo@rambler.ru. Необходимо указать ФИО автора, населенный пункт, в котором проживает автор, контактный телефон.

Поддержку проекту оказывает Министерство культуры РФ.