В воскресной школе кафедрального собора Саранска состоялось торжественное открытие нового учебного года

15 сентября в воскресной школе кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова прошла церемония торжественного открытия нового учебного года. Учащихся, преподавателей и родителей поздравил настоятель главного храма республики – митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Самые маленькие школьники в ответ от лица всех присутствующих преподнесли архипастырю праздничный букет. И сразу после этого настало время первых уроков -ученики воскресной школы приступили к занятиям в четырех классах.