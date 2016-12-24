В воскресной школе кафедрального собора Саранска состоялось торжественное открытие нового учебного года

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15 сентября в воскресной школе кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова прошла церемония торжественного открытия нового учебного года. Учащихся, преподавателей и родителей поздравил настоятель главного храма республики – митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.
Самые маленькие школьники в ответ от лица всех присутствующих преподнесли архипастырю праздничный букет. И сразу после этого настало время первых уроков -ученики воскресной школы приступили к занятиям в четырех классах.
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В Мордовии прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
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