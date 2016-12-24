В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания автомобилиста

Как сообщает МВД по РМ, вечером 9 сентября на Лямбирском шоссе полицейские обратили внимание на легковой автомобиль «Шевроле Лачетти», который двигался в сторону центральной части Саранска. Законные требования инспекторов об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и продолжил движение.

Включив сирену и проблесковые маячки, сотрудники полиции на патрульном автомобиле начали преследование. Водитель, пытаясь скрыться от правоохранителей, увеличивал скорость, игнорировал запрещающий сигнал светофора даже перед железнодорожными путями, выезжал на полосу встречного направления, в том числе, где предусмотрено одностороннее движение автотранспорта, чем создавал угрозу жизни и здоровью других граждан.

После выезда на поселковую дорогу Зыково-Архангельское Голицино в соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспекторы применили табельное оружие по колесам автомашины, правонарушитель был задержан.

Отмечается, что на него был составлен 21 протокол об административных правонарушениях.