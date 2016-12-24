В Саранске студенты-медики встретились со старшими коллегами, побывавших в командировках в зоне СВО

В Саранске с пришедшими на фотовыставку «Ангелы жизни: Медики Мордовии на СВО» студентами медицинских специальностей встретились их старшие коллеги, за плечами у которых несколько командировок в зону специальной военной операции.

Врач-реаниматолог Кирилл Левкин рассказал ребятам, что мысль отправиться на Донбасс появилась у него еще в самом начале военной спецоперации. Но осуществить задуманное ему удалось не сразу. Поскольку к военной службе он был не годен, в зону СВО отправился сначала добровольцем, а уже когда за его плечами было несколько командировок, получил возможность вступить в ряды батальона «Барс 33» имени Маргелова.

«На передовой бывают моменты, когда сковывает страх, но я научился его преодолевать. Во время боевых действий нет места эмоциям. Главное — помогать боевым товарищам. Получив серьезные ранения, они не падают духом и мужественно терпят боль», - сказал Кирилл Левкин.

Не поддаваться панике в любой ситуации и спокойно делать свою работу будущим медикам посоветовал и невропатолог Равиль Якупов, на счету которого две командировки в Каланчакский округ Херсонской области. За то время, что Мордовия взяла шефство над округом, он сильно преобразился.

«Когда я зашел в местную больницу во время своего первого приезда, то подумал, что вернулся в 90-е: кругом была полная разруха. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась», - отметил Равиль Якупов.

Своим опытом поделилась и студентка 3 курса Медицинского института МГУ им. Н.П.Огарева Полина Домнина – участница четырех гуманитарных миссий, две из которых проходили в прифронтовых госпиталях. Ей доводилсь помогать медсестрам, ухаживать за ранеными бойцами, оказывать им первую медицинскую помощь.

«Наши ребята очень позитивно настроены. Им непросто, но вернуться домой и обязательно с победой», - рассказала волонтер.