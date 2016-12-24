Более 4,2 млн пользователей российских соцсетей увидели хорошие новости о культуре и искусстве

В Главном Штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге проводится Х международный форум объединенных культур, в рамках которого состоялась презентация проекта «Хорошие новости: инструмент популяризации культурных достижений России», где были представлены возможности мобильного приложения «Хорошие новости» по созданию и продвижению позитивного культурного контента и текущие результаты роботы проекта.

Санкт-Петербург, 12 сентября 2024 года. Презентация была направлена на обсуждение потенциала мобильного приложения «Хорошие новости» как дополнительного инструмента для популяризации позитивного контента о культурных достижениях России. В ходе мероприятия обсудили, как приложение может помочь не только продвигать достижения в сфере культуры на общенациональном уровне, но и подчеркнуть уникальные проекты каждого региона в отдельности.

Презентация началась с приветственного слова Никиты Анисимова, первого заместителя председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов: «В современных условиях мы сталкиваемся с множеством вызовов, которые отражаются на информационном пространстве. Сейчас очень важно делать акцент именно на позитивной повестке. Очень хорошо, что благодаря проекту «Хорошие новости о культуре и искусстве» культурная информация, которая отражает достижения и творческие успехи нашей страны, становится еще более доступной и заметной. Такие проекты играют ключевую роль в продвижении культуры, помогая сохранять и популяризировать нашу культурную идентичность. Культура сегодня – это не просто источник вдохновения, но и важный инструмент в укреплении национального самосознания и единства», – отметил Анисимов.

Руководитель проектного офиса «Хорошие новости» Всеволод Селин представил проект, продемонстрировав его как эффективный инструмент для популяризации культурных достижений. Он отметил: «В настоящее время в приложении зарегистрировано уже почти 37 тысяч активных пользователей. Суммарно аудитория постов пользователей «Хороших новостей» в соцсетях сейчас составляет 7,3 млн, из них 4,2 миллиона – это аудитория именно постов в сфере культуры. Это свидетельствует о высоком интересе граждан России к культурному контенту и актуальности нашей работы по его продвижению. Интересно, что основные интересы в сфере культуры у наших пользователей – это кино, музыка и книги». Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив проект активно развивает направление, нацеленное на повышение узнаваемости региональных культурных проектов. «Команда проекта всецело расширяет сотрудничество с региональными учреждениями культуры, налаживая прямые связи с ключевыми участниками культурной жизни разных регионов России. На данный момент установлены партнерские отношения с 32 культурными учреждениями из 13 регионов страны». Он добавил, что такое сотрудничество позволяет глубже интегрировать локальные инициативы в национальный контекст, расширяя географию и охват культурных новостей. Благодаря этому взаимодействию проект не только способствует популяризации культурных достижений, но и помогает региональным учреждениям продвигать свои проекты на федеральном уровне, создавая уникальную единую культурную платформу для обмена новостями.

Презентация проекта «Хорошие новости: инструмент популяризации культурных достижений России» была организована командой проекта «Хорошие новости о культуре и искусстве», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в сотрудничестве с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов. Мероприятие собрало более 30 участников и стало важной площадкой для обсуждения возможностей продвижения культурных достижений страны.