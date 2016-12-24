В Мордовии двое граждан Таджикистана получили по 9 лет за нарковояж в Саранск

В столице Мордовии суд вынес приговор двоим 24-летним гражданам Республики Таджикистан. Временно находящиеся на территории РФ иностранцы обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере.

В ходе следствия было установлено, что один из уроженцев среднеазиатской республики в феврале этого года предложил земляку заняться распространением запрещенных веществ. В общении с оперативниками УНК МВД по РМ они называли это «работой».

Из тайника в Нижегородской области фигуранты забрали оптовую партию метадона общим весом не менее 37,79 граммов, с которой 1 марта приехали в Саранск и поселились на съемной квартире. Ночью на территории города иностранные подданные сделали около 50 «закладок» с запрещенным веществом, о чем доложили куратору преступного бизнеса.

На следующий день им поступило смс-сообщение с географическими координатами очередного наркотического тайника. Обвиняемые забрали оттуда героин массой 68,96 граммов и методон весом в 80,17 грамма. Наркотики на съемной квартире они должны были расфасовать на мелкие партии с целью дальнейшего незаконного сбыта. Но около дома с наркотическими средствами были задержаны сотрудниками полиции.

По информации МВД по РМ, оба наркогастролера по решению суда получили по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.