В Мордовии две жительницы Самарской области обвиняется в хищение бюджетных средств в крупном размере

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УФСБ России по Республике Мордовия совместно с оперативниками регионального МВД пресечена противоправная деятельность директора и руководителя отдела электробезопасности некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Право» из города Самара, похитивших бюджетные средства в крупном размере.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2020 году руководитель некоммерческой организации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» заключила контракт с Фондом поддержки предпринимательства РМ на оказание образовательных услуг.
По условиям соглашения бизнес-школа на базе Торгово-промышленной палаты РМ обязалась обучить по программе «Бережливое производство» 50 предпринимателей региона в онлайн и офлайн-формате за 950 тысяч рублей с выдачей дипломов государственного образца.
В действительности услуги были оказаны всего 4 субъектам малого и среднего предпринимательства республики - за 76 тысяч рублей. Осознавая, что достичь необходимого количества обучающихся невозможно, обвиняемые подготовили подложную документацию, включив в отчеты данные о прохождении обучения нужного числа предпринимателей.
Таким образом бюджету региона был причинен ущерб на сумму 874 тысячи рублей.
На основании собранных материалов в отношении женщин расследовано уголовное дело за мошенничество в крупном размере.
В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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