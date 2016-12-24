В Мордовии полицейские отыскали заблудившегося 86-летнего грибника, который двое суток провел в лесу

Как сообщает МВД по РМ, вечером 9 сентября в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о пропаже 86-летнего жителя села Старые Селищи Большеигнатовского района. Около 10 утра в этот день пожилой мужчина ушел с родственником в лес за грибами, где они разошлись по разным сторонам. Спустя некоторое время мужчина потерял дедушку из вида и не смог самостоятельно найти, после чего обратился в полицию.

На розыск без вести пропавшего были ориентированы сотрудники Управления уголовного розыска регионального МВД и личный состав отделения полиции. К поискам подключиличь неравнодушные жители района и волонтеры. Всего в поисковых мероприятиях принимало участие порядка 400 человек.

Днем 11 сентября полицейские обнаружили пенсионера в шести километрах от села Старые Селищи. По словам пожилого мужчины, он не мог самостоятельно выбраться из многочисленных оврагов, находящихся в лесном массиве. Более двух суток дедушка провел без воды и еды.

Как отмечают в МВД, в настоящее время жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает. Мужчина сердечно поблагодарил полицейских за оказанную помощь.