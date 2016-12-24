В Саранске мошенники украли у пенсионерки более 1 миллиона рублей под предлогом замены электросчетчика

Как сообщает МВД по РМ, в саранский отдел пол обратилась 72-летняя местная жительница, сообщившая о краже у нее 1 миллиона 133 тысяч рублей.

Как выяснилось, утром 10 сентября некие специалисты уведомили пенсионерку, что электросчетчику в ее квартире требуется замена и предложили оформить заявку. В ходе дальнейшей беседы женщину заверили , что услуга по замене электросчетчика бесплатная - необходимо лишь установить на смартфон приложение компании и зарегистрироваться в нем.

Жительница Саранска выполнила все рекомендации, в том числе указала в приложении свои персональные данные и данные банковской карты, на счету которой находилось 900 тысяч рублей. После этого с ней должны были связаться представители подрядной организации для согласования даты и времени работ.

Однако больше женщине никто не позвонил, а с ее банковского счета были списаны все сбережения. Кроме того, в тот же день на пенсионерку был оформлен онлайн-кредит на сумму 200 тысяч рублей, деньги злоумышленники перевели на сторонний счет.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.