В Саранске мошенники украли у пенсионерки более 1 миллиона рублей под предлогом замены электросчетчика

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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Как сообщает МВД по РМ, в саранский отдел пол обратилась 72-летняя местная жительница, сообщившая о краже у нее 1 миллиона 133 тысяч рублей.
Как выяснилось, утром 10 сентября некие специалисты уведомили пенсионерку, что электросчетчику в ее квартире требуется замена и предложили оформить заявку. В ходе дальнейшей беседы женщину заверили , что услуга по замене электросчетчика бесплатная - необходимо лишь установить на смартфон приложение компании и зарегистрироваться в нем.
Жительница Саранска выполнила все рекомендации, в том числе указала в приложении свои персональные данные и данные банковской карты, на счету которой находилось 900 тысяч рублей. После этого с ней должны были связаться представители подрядной организации для согласования даты и времени работ.
Однако больше женщине никто не позвонил, а с ее банковского счета были списаны все сбережения. Кроме того, в тот же день на пенсионерку был оформлен онлайн-кредит на сумму 200 тысяч рублей, деньги злоумышленники перевели на сторонний счет.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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