В Мордовии суд аннулировал сделку по продаже земельных участков общей площадью более 140 га

Прокурор республики Сергей Лапин принял участие в рассмотрении Арбитражным судом Мордовии иска о признании недействительной сделки с земельными участками.

Как сообщает прокуратура РМ, в 2022 году в Ичалковском районе администрация Гуляевского сельского поселения заключила с ООО «Культура» договор купли-продажи двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 147 га.

Прокурорская проверка установила, что сделка была совершена с нарушением конкурсных процедур. Кроме того, оформление купли-продажи осуществлялось должностным лицом сельского поселения, входящим в состав учредителей ООО «Культура». Это свидетельствует о возникновении конфликта интересов при принятии решения в пользу аффилированного лица.

Прокуратура республики предъявила в Арбитражный суд РМ исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи земельных участков. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Отмечается, что по представлению прокуратуры Ичалковского района заместитель главы сельского поселения уволена в связи с утратой доверия.