В Мордовии суд аннулировал сделку по продаже земельных участков общей площадью более 140 га

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Прокурор республики Сергей Лапин принял участие в рассмотрении Арбитражным судом Мордовии иска о признании недействительной сделки с земельными участками.
Как сообщает прокуратура РМ, в 2022 году в Ичалковском районе администрация Гуляевского сельского поселения заключила с ООО «Культура» договор купли-продажи двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 147 га.
Прокурорская проверка установила, что сделка была совершена с нарушением конкурсных процедур. Кроме того, оформление купли-продажи осуществлялось должностным лицом сельского поселения, входящим в состав учредителей ООО «Культура». Это свидетельствует о возникновении конфликта интересов при принятии решения в пользу аффилированного лица.
Прокуратура республики предъявила в Арбитражный суд РМ исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи земельных участков. Суд требования прокуратуры удовлетворил.
Отмечается, что по представлению прокуратуры Ичалковского района заместитель главы сельского поселения уволена в связи с утратой доверия.
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