В Мордовии проходит межрегиональный научно-практический форум «Пробация в России. Опыт и перспективы»

12 сентября Мордовия принимает межрегиональный научно-практический форум «Пробация в России. Опыт и перспективы». В республику приехали представители федеральных ведомств, органов власти субъектов страны, некоммерческих организаций, исправительных учреждений и религиозных организаций, задействованные во внедрении в России системы ресоциализации и адаптации отбывших наказание людей.



В текущем году в стране заработал закон «О пробации», проработаны многие юридические моменты, которые помогают вовлечь освобождающихся из мест лишения свободы или отбывающих наказание за совершенные преступления в обычную жизнь, трудоустроиться и вернуться в семью. Внедрение системы уже дало положительные результаты.



В ходе пленарного заседания форума к участникам форума обратился полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что регионы Приволжского федерального округа ориентированы на принятие мер по снижению рецидивной преступности. Есть региональные государственные программы по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности, действуют соглашения между органами власти и территориальными подразделениями ФСИН России.



«Все это предусматривает совместную деятельность по реабилитации, содействию трудовой занятости и социальной адаптации освобождающихся граждан, - сказал Игорь Комаров. - Учреждения социального обслуживания в регионах имеют возможность предоставления таким лицам социальных услуг - временное размещение для проживания, оказание психологической помощи, содействие в восстановлении утраченных документов, социально-полезных связей. Также есть положительные примеры работы религиозных и общественных объединений в обозначенной сфере. В ряде субъектов Федерации нашего округа (Мордовии, Татарстане, Чувашии, Пермском крае и др.) органы власти разработали меры стимулирующего характера для работодателей, использующих труд лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги».



Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил всех, кто поддержал Мордовию в реализации пилотного проекта по трудоустройству бывших законченных. Уже сейчас опыт республики масштабирован во многих регионах страны.

«Мы говорим сегодня о жизни конкретных людей! - подчеркнул Глава Мордовии. - Поэтому мы большое внимания уделяем трудовой адаптации, особенно молодых людей - надо понимать, что их ждут дома, не только близкие, но и работодатели. Для нас принципиальным было решение, чтобы работодатели сами выезжали в исправительные учреждения, профессионально оценивали тех, кто будет у них работать. Важно все, что связано с образовательным процессом - все хотят видеть на работе подготовленные высокопрофессиональные кадры».



Руководитель республики подчеркнул, что самое главное - восстановление освобождающихся, их сопровождение при трудоустройстве. Важен постоянный контроль не только административный, но и человеческий. В республике в текущем году по результатам всего комплекса мероприятий трудоустроен каждый третий освободившийся.

«Формирование эффективного взаимодействия в рамках пробации - это федеральная повестка и наша общая задача. И мы делимся со всеми регионами своими наработками», - отметил Артём Здунов.



Министр юстиции России Константин Чуйченко рассказал о внедрении института пробации и развитии сети исправительных центров. Он отметил, что основная цель мероприятий - исправление осужденных и предупреждение новых преступлений.



В Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года ставится задача создания системы ресоциализации и социальной адаптации. Она предполагает внедрение единых принципов и механизмов оказания всесторонней помощи осужденным и лицам, освободившимся от отбывания наказания, а также преемственность при ведении социальной, воспитательной и психологической работы на различных этапах пребывания осужденного в исправительных учреждениях.



Снижение рецидивов может быть достигнуто на современном этапе следующими способами. Во-первых, это снижение количества лиц, лишенных свободы. Положительные результаты показывает применение наказания в виде принудительных работ и расширение сети исправительных центров.



Созданная система исправительных центров включает свыше 50 тысяч мест для отбывания наказания в виде принудительных работ, в том числе на базе частных и муниципальных предприятий, которые трудоустраивают осужденных. На снижение рецидивной преступности повлияет и внедрение системы пробации. C 1 января 2024 года уже действуют исполнительная и пенитенциарная пробация. C 1 января 2025 года начнет применяться постпенитенциарная пробация для лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы.



«Уверен, что межрегиональный научно-практический форум станет важной площадкой для обсуждения обозначенных вопросов, позволит обменяться опытом и укрепить взаимодействие между субъектами пробации, представителями бизнес-сообщества. Всем участникам желаю успешной работы!» - завершил Константин Чуйченко.



Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадий Гостев подробно рассказал о работе, которую проводит ведомство. Для организации процесса перевоспитания важно знать все категории осужденных, внедрять индивидуальный подход, составлять план исправительно-воспитательной работы. В рамках программы восстановления социальных связей осужденных проводится большая работа по приближению места отбывания наказания к месту проживания осужденного, организованы дни открытых дверей для родных, есть возможность общения с близкими во видеосвязи - для этого закуплены специальные терминалы, по которым уже совершено более 2,3 млн звонков. Важно и создание условий для верующих, получение образования. Также будет внедрена единая информационная система с данными тех, кто вовлечен в работу системы пробации.



«Деятельность пенитенциарной системы России по исполнению наказаний является заключительной стадией реализации уголовной политики государства и в тоже время начальным этапом на пути к исправлению и возвращению осужденных к обычной гражданской жизни, а также в профилактике повторной рецидивной преступности», – отметил генерал внутренней службы Российской Федерации.



Аркадий Гостев поблагодарил Главу Мордовии за инициативу провести в республике межрегиональный форум. Председатель Комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что в работе над законодательством, связанным с пробацией, налажено плотное взаимодействие депутатского корпуса и Минюста РФ. Много внимания уделено работе с конфессиями, предстоит работа над внедрением мер социальной поддержки для освободившихся граждан.



«Мордовия - лидер по взаимодействию всех структур в сфере пробации. Мы посещали здесь колонии, исправительные центры, видели все этапы своими глазами. У Мордовии есть чему поучиться, - отметил Василий Пискарев. - Важный итог работы всей системы пробации - снижение рецидивной преступности, а это, в свою очередь, отразится на безопасности страны в целом!»

О религиозном воспитании осужденных в рамках пенитенциарной пробации в России и важности духовного воспитания отбывающих наказание рассказал исполняющий обязанности председателя Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению иерей Кирилл Марковский.



Работа форума продолжилась в формате секций и круглых столов.