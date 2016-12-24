17-летний парень из Саранска за два месяца изъял у пожилых людей более 3 миллионов рублей

Молодой человек «служил» у телефонных аферистов курьером – забирал у обманутых стариков наличные деньги. По данным прокуратуры РМ, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года вместе с подельником он похитил у 18 пожилых людей более 3 миллионов рублей.

Но участием в мошенничестве криминальные «заслуги» жителя Саранска не исчерпываются. Он выслушал приговор суда еще и за повторное нетрезвое вождение. Ночью в декабре 2023 года его за рулем автомашины «Нива Шевроле» остановили инспекторы ДПС. Пьяного молодого человека отстранили от управления транспортным средством. При этом, ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

Путем частичного сложения наказаний суд приговорил виновного к 3 годам 3 месяцам 10 дням лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.