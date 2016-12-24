В Мордовии уроженец Украины предстанет перед судом по обвинению в покушении на террористический акт и государственную измену

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 54-летнего уроженца Украины, причастного к покушению на террористический акт и государственную измену.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что после начала проведения СВО на территории Украины злоумышленник пытался вступить в ряды ВСУ, но не прошел медицинскую комиссию. В 2022 году в составе группы беженцев он был распределен в Большеберезниковский район Мордовии, где получил гражданство РФ. Основываясь на своих идейных соображениях и антироссийских настроениях, мужчина принял решение оказывать помощь ВСУ путем совершения диверсионно-террористических акций на территории России.

Для реализации указанных целей фигурант посредством интернет-мессенджеров он установил конфиденциальное сотрудничество с представителями террористической организации «Азов» (запрещена в РФ). В ходе переписки обвиняемый предложил им собственными силами совершить поджог одного из административных учреждений на территории Мордовии. Взамен он попросил содействия в беспрепятственном возвращении на Украину и вознаграждение в размере 5000 долларов США.

При попытке выполнения задания по поджогу мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. При нем обнаружены 4 бутылки с зажигательной смесью, т.н. «коктейлей Молотова», и телефон с перепиской.

Следственным отделом УФСБ в отношении уроженца Донецкой области было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену). Свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений фигурант полностью признал.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.