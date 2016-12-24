Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с главным санитарным врачом республики Татьяной Харитоновой

Глава Мордовии Артём Здунов 11 сентября, в преддверии Дня работника Роспотребнадзора, провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ, главным государственным санитарным врачом Татьяной Харитоновой. Обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе.

В целом в Мордовии обстановка с заболеваемостью в первом полугодии складывалась стабильная. Общее число инфекционных заболеваний – 94 604 случая, это ниже уровня прошлого года на 11%.

Татьяна Харитонова отметила, что сейчас происходит небольшой сезонный подъем по ОРВИ и ковид-19 – за последнюю неделю рост составил 12%.

В республике уже активно ведется иммунизация против гриппа, поступило более 380 тысяч доз вакцины. Привито уже более 131 тысячи жителей региона - это 17 % всего населения. Планируется провести иммунизацию не менее 60 % всех жителей и 75 % - детей и часто болеющих граждан.

Руководитель ведомства отметила, что недостаточная работа по вакцинации против гриппа пока ведется в трудовых коллективах.

Артём Здунов подчеркнул, что на ближайшем Совете директоров промышленных предприятий региона при Главе РМ вопрос иммунизации будет обязательно рассмотрен.

В ходе встречи речь также шла о ситуации с заболеваемостью корью, профилактике таких инфекций, как геморрагическая лихорадка, лептоспироз, клещевой бореллиоз и бешенство, необходимости проведения обработки ряда территорий против грызунов, клещей и комаров.

Глава Мордовии и руководитель регионального Роспотребнадзора обсудили выполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Чистая вода». К концу текущего года планируется увеличить долю населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой, из централизованных систем водоснабжения - до 92,5 %, а городского населения – до 97,5%.

Между тем, анализ текущей ситуации показывает, что тема питьевого водоснабжения для большинства районов остается проблемным вопросом – внушительная часть водопроводных сетей изношена и требует замены. Улучшать ситуацию помогают мероприятия федерального проекта.

Особое внимание было уделено обеспечению качественных условий обучения детей и подростков, организации детского питания и оздоровительной кампании для детей. В частности, обсуждалось недостаточное участие промышленных предприятий в содержании детских оздоровительных лагерей.