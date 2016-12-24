В Мордовии очередная жертва вербальных аферистов перечислила на «безопасные счета» 1,8 млн рублей

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37-летняя жительница поселка Луховка приняла за чистую монету россказни телефонных жуликов и лишилась крупной суммы денежных средств.
Как сообщает МВД по РМ, в полиции потерпевшая рассказала, что началось все со звонка неизвестного мужчины, который отрекомендовался сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленникам стали известны данные ее банковской карты, в связи с чем клиентка может лишиться своих сбережений. Спасти накопления фальшивый банкир предложил на пресловутых «безопасных счетах».
По рекомендации собеседника дама обналичила свои сбережения и через банкомат перечислила денежные средства по продиктованным реквизитам. В последующие дни ее уговорили оформить кредиты в ближайших банках – якобы, для улучшения кредитной истории. И также перевести полученные деньги по указанным счетам. При этом жертву уверяли, что все ее действия носят формальный характер.
Всего потерпевшая перечислила мошенникам 1 миллион 838 тысяч рублей. Спустя время она осознала, что угодила в криминальную ловушку, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.
В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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