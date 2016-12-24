В Саранске в ходе операции «Нетрезвый водитель» выявили шесть автомобилистов, нходившихся за рулем с признаками опьянения

Репортер

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии за один день рейдовых проверок 8 сентября выявили на дорогах шесть автовладельцев, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения.

Одного из них,  управляющего автомашиной «ВАЗ 2109» 21-летнего жителя Саранска, инспекторы ДПС остановили на улице Волгоградской. Молодой человек пояснил, что едет со дня рождения подруги, где вместе с друзьями принимал участие в застолье. Ему предложили пройти освидетельствование в патрульном автомобиле, но он отказался.

Сообщается, что в отношении четверых нарушителей были составлены протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, на двоих - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

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