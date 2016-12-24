В Мордовии судебные приставы проведут личный прием участников СВО и членов их семей

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Как сообщает ведомство, в целях оказания адресной консультативной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей 12 сентября 2024 года с 8.00 до 20.00 в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия и отделениях судебных приставов состоится тематический личный прием граждан.
В рамках приема будет обеспечено решение вопросов обратившихся участников специальной военной операции и членов их семей.
Для удобства можно предварительно записаться на прием к должностным лицам аппарата Управления и отделений судебных приставов через интернет, выбрав время приема.
Для записи необходимо зайти на официальный сайт Управления ФССП России по РМ www.r13.fssp.gov.ru в раздел «Обращения» (расположенный в нижней части интернет-страницы), «Личный прием», «Запись на личный прием».
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