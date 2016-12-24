Наталия Бардина из Мордовии стала «капитаном культуры» на программе от «Таврида.АРТ» и Минкультуры РФ

Представители культурных учреждений со всей страны собрались в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»), чтобы развивать лидерские навыки и обучаться управленческим стратегиям. Здесь проходит уже второй поток флагманской программы «Капитаны культуры», реализуемой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Одной из участниц программы стала представительница Мордовии - заместитель директора Республиканской детской музыкальной школы-интерната Наталия Бардина. Участие в программе стало для нее возможностью внедрить в уже сложившийся план работы учреждения новые механики развития и доработать идеи, которые станут толчком к улучшению работы в целом.

Программа «Капитаны культуры» длится два месяца и включает в себя два модуля. На первом модуле «Стратегия и личность», который проходил с 5 по 10 сентября, участники изучили способы развития стратегического мышления и лидерства, рассмотрели возможности персонального влияния государственной культурной политики.

Далее в онлайн-формате последует работа над проектами организационных изменений и личными планами развития в качестве управленцев. А в ноябре участники вновь встретятся на втором модуле «Результаты и Люди», он будет посвящён развитию навыков ситуационного руководства, эффективному управлению, планированию и постановке целей, обеспечению ресурсами.

«Программа превзошла все мои ожидания. Я ни разу не пожалела, что решилась стать участницей, потому что возможность получить такие знания от именитых спикеров даётся не часто. «Капитаны культуры» рождают новые идеи, учат развивать себя и свои профессиональные навыки и не бояться внедрять в устоявшиеся методы работы что-то новое», - рассказала Наталия Бардина.

Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширить знания и профессиональные компетенции под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.