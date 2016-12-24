Команда медиков из Мордовии поборется за звание лучшей бригады скорой помощи

13 сентября в Туле откроется Всероссийский конкурс «Лучшая бригада скорой медицинской помощи». Бороться за звание лучших будут медики из 14 регионов страны. Мордовию представит команда «Ай, болит!» в составе фельдшера Валерии Ударовой, медбрата Данилы Мандрова и водителя Сергея Лукина.



Помочь заработать дополнительные баллы мордовской команде можно в официальной группе ВК - «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи». Для этого следует проголосовать за видео команды «Ай, болит!»



К слову, в прошлом году на этом же конкурсе представители Станции скорой медицинской помощи РМ заняли второе место.