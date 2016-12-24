Победители проекта «Мир возможностей» из Мордовии готовятся в «Артеке» к финальной проектной сессии

В этом году 55 старшеклассников из Мордовии стали победителями проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия» и получили главный приз – путевку в международный детский центр «Артек».

В самом известном оздоровительном лагере школьники отдыхают уже более недели. Ребята участвуют в спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятиях, при этом не забывая об учебе.

Сейчас старшеклассники разрабатывают проекты, которые будут защищать 18 сентября на финальной проектной сессии. Одна из тем – «Сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей».

В завершение смены в «Артеке» объявят темы новых всероссийских акций проекта «Мир возможностей».