Социальный предприниматель из Мордовии получила грант на развитие школы скорочтения для детей

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов.

Обучение грантополучателей, а также формирование заявок проводится на площадке регионального Центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.

Один из таких социальных предпринимателей, получивших грант на реализацию своего проекта — Светлана Прусакова. Саранская школа скорочтения и развития интеллекта IQ007, руководителем которой она является, занимается дополнительным образованием детей от 4 лет, а также подростков и взрослых.

«Школа раннего развития детей в Саранске открыта около шести лет назад, основное направление нашей деятельности — скорочтение. Малышей мы учим читать, запоминать и пересказывать тексты, - рассказывает Светлана Прусакова. - Дети постарше учатся ментальной арифметике, каллиграфии, грамотному письму и многому другому».

Как и у других социальных проектов, в школе скорочтения и развития интеллекта предусмотрены скидки для малоимущих, многодетных семей, участников СВО. Полученный в Минэкономики Мордовии грант Светлана Прусакова направила на развитие своей школы и оплату аренды.

«Увеличили количество кабинетов для занятий, расшили штат сотрудников, создав дополнительные рабочие места. Закупили дополнительное оборудование, методическое пособие и мебель», - подытожила социальный предприниматель.

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, - отмечает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Руслан Ерзин. - Министерство помогает в реализации множества интересных и полезных проектов. Радует, что наши предприниматели заботятся о подрастающем поколении, их полноценном развитии, не забывая о социально незащищённых категориях граждан».

Стоит отметить, что Светлана Прусакова неоднократно обращалась за господдержкой в центр «Мой бизнес». Бесплатно принимала участие в школе «Социального предпринимателя» и обучающей бизнес-игре «Где мои деньги», получала услуги по изготовлению рекламно-полиграфической продукции.

Об этих и других мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.