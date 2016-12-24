Следственный комитет по РМ будет расследовать дело о ДТП в Чамзинском районе, в результате которого скончался 16-летний подросток

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По информации ведомства, в связи с вызванным общественным резонансом, по указанию руководителя регионального управления СК России был инициирован вопрос об изъятии из следственных органов МВД по республике уголовного дела по данному факту и передаче для дальнейшего расследования в следственные органы СК России.
Напомним, 24 августа в Чамзинском районе в 19.55 на 2 км автодороги «Саранск – Сурское – Ульяновск – Комсомольский» 19-летний водитель (стаж с 2023 года) за рулем автомашины «Нива» проявил невнимательность и совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 16-летний и 15-летняя пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в лечебные учреждения. Госавтоинспекция республики сообщала, что виновник происшествия за рулем находился трезвым.
Спустя несколько дней, от полученных телесных повреждений 16-летний подросток скончался в медицинском учреждении.
В настоящее время следователем следственного управления СК России по Республике Мордовия уголовное дело, возбужденное по ст.264 УК РФ, принято к производству.
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