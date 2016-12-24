Фольклорный ансамбль «Торама» провел три концерта для военнослужащих в Херсонской и Запорожской областях

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C 27 августа по 1 сентября Государственный фольклорный ансамбль «Торама» в составе агитбригады исполнил патриотические музыкальные произведения и народные песни на мордовском языке для военнослужащих в Херсонской и Запорожской областях.
Также с одобрения Министерства обороны РФ и Администрации Президента РФ артисты подготовили и доставили в зону СВО гуманитарный груз. Участники гуманитарного конвоя провели три концерта и собрали заявки для следующего гуманитарного груза.
Министерство культуры РМ приводит слова директора коллектива Андрея Николаева: «Приехать к нашим ребятам в эти дни было еще важнее, ведь в конце сентября полку, сформированному из уроженцев Мордовии, исполнилось два года со дня создания».
Глава Мордовии Артём Здунов отметил в телеграм важную работу коллектива: «Вновь «Торама» звучит для наших защитников. Спасибо, что поддерживаете боевой дух парней!»
В ансамбле сейчас работают над созданием патриотического клипа, который снимался во время доставки гуманитарного груза и в зоне СВО. В основе клипа будет песня, слова для которой написал военнослужащий Владимир Галкин, а музыку — фольклорный ансамбль «Торама».
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