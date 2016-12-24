Жительница Мордовии позаботилась об улучшении своего кредитного рейтинга с потерей двух миллионов рублей

По информации прокуратуры РМ, с начала года в Мордовии зарегистрировано более 1,5 тысяч телефонных, а также интернет мошенничеств. Только за последнюю неделю по этому профилю было возбуждено более 80 уголовных дел. Причиненный потерпевшим ущерб в этом году превысил 269 миллионов рублей.

Так, 37-летняя жительница Чамзинского района в стремлении улучшить свой, якобы низкий кредитный рейтинг лишилась крупной суммы денежных средств. Как сообщает МВД по РМ, после разговора с липовым сотрудником службы безопасности банка она оформила два кредита на общую сумму 2 171 600 рублей и все деньги перевела на указанные аферистом счета.

В МВД напоминают: противостоять мошенникам возможно лишь повышенным вниманием и здравомыслием. Не совершайте по просьбе незнакомых лиц денежные операции, не сообщайте никому пароли, приходящие посредством смс-банкинга, не соглашайтесь на предоплату при покупке/продаже товара через интернет-объявления.