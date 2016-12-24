Жители и гости Мордовии могут снимать наличные с банковской карты на кассах магазинов

В Мордовии на 1 июля 2024 года услугу «наличные на кассе» предоставляли около 140 торгово-сервисных предприятий. За год число таких точек выросло на 16 %.

Сервис «наличные на кассе» позволяет снимать деньги с банковских карт на кассах крупных сетевых супермаркетов, маленьких магазинов, автозаправочных станций. Чтобы получить наличные деньги, необходимо что- то купить и оплатить покупку картой. Такая услуга особенно актуальна в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах, где нет офисов банков и банкоматов.

С одной карты с помощью сервиса можно снять не более 5 тыс. рублей в день и не более 30 тыс. рублей в месяц. Для информирования покупателей о предоставлении такой услуги в торговой точке обычно используются специальные информационные наклейки на кассе и текст на экране электронного терминала. Также кассиры могут проконсультировать покупателей по условиям проведения операции.

Перед тем как воспользоваться сервисом «наличные на кассе», необходимо заранее удостовериться, что на банковском счёте достаточно средств. В магазине, в отличие от банкомата, проверить текущий баланс карты не получится.

Магазины не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но ее может установить банк. Поэтому стоит заранее уточнить в банке, выпустившем карту, есть ли плата за использование сервиса. Эту информацию можно узнать по телефону горячей линии, на официальном сайте или в чате мобильного приложения банка.