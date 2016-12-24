В Мордовии 39-летний автомобилист ответит в суде за ДТП с пострадавшими людьми

Виновник дорожного эксцесса обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, около девяти часов вечера 3 апреля 2024 года фигурант дела за рулем автомашины «Лада Калина» на перекрестке в поселке Николаевка при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21101» под управлением 20-летнего водителя.

Различные травмы получили все участники ДТП – водители авто, а также 20-летний пассажир из «десятки». Как раз телесные повреждения у пассажира, повлекли тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни.

По информации прокуратуры РМ, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до 2 лет лишения свободы.